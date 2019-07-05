Певца Юрия Шатунова экстренно прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Шатунов попал в больницу после гастрольного тура. Во время концертов артист простудился и перенес болезнь на ногах, после чего у него воспалился зуб. Врачи обнаружили воспаление левой гайморовой пазухи и приняли решение прооперировать певца под общим наркозом.

Как сообщил представитель Шатунова, операция прошла успешно. Музыкант пробудет в больнице еще неделю, после чего ему удалят воспаленный зуб. Следующий гастрольный тур запланирован на осень.

Юрий Шатунов родился в Башкирии в 1973 году. После смерти матери он попал в школу-интернат в Оренбурге, где познакомился с создателем группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым. Шатунов был солистом коллектива вплоть до 1991 года, после чего начал сольную карьеру.

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