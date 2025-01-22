Парень показал связанное с чаевыми правило ресторана в США и разозлил пользователей сети

Пользователь Reddit с ником jocrow1996 показал на портале одно правило ресторана в США, связанное с чаевыми. Комментаторы признались, что увиденное разозлило их.

«Чаевые (англ. — "tipping") — это не город в Китае. Это то, что вы оставляете, если хотите хорошего обслуживания», — гласит надпись на специальной доске в заведении. Парень, опубликовавший пост, признался, что, увидев это, он бы развернулся и ушел.

«Чаевые даются за хорошее обслуживание, а не за то, что официант пришел на работу», «Если качество обслуживания зависит от чаевых, вы ведете отвратительный бизнес», «А может, лучше платить официантам нормальную зарплату и отменить чаевые?», «Культура чаевых — самая глупая в истории», «Я бы тоже ушел. Я не против оставить чаевые, но не когда меня ими шантажируют», — порассуждали рассерженные пользователи сети в комментариях. Они также предположили, что, вероятнее всего, качество работы официантов в этом ресторане будет очень низким.

Ранее парень рассказал на Reddit, сколько он заплатил за вызов скорой помощи в США. Он сообщил, что обращение в экстренную службу обошлось ему в 190 тысяч рублей.