Пенсионерам напомнили об одной льготе

Пенсионерам напомнили о возможности получить материальную помощь на ремонт

Пенсионеры могут получить поддержку от государства с ремонтом жилья, напомнил в разговоре с RT строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Для получения помощи необходимо обратиться в органы социальной защиты с заявлением. Также требуется предоставить заключение жилищной комиссии о необходимости ремонта, в которой будут зафиксированы текущее состояние квартиры и определены требующиеся виды работ. Выплата, отметил эксперт, чаще всего не превышает 15 тысяч рублей.

В некоторых регионах действуют программы бесплатного или льготного мелкого ремонта — они могут быть организованы через администрации либо благотворительные фонды. Пенсионерам могут заменить электропроводку, установить дополнительные поручни в ванной комнате, отремонтировать пол или установить безопасные газовые плиты.

Для семей с детьми-инвалидами или другими льготными категориями граждан предусмотрены дополнительные выплаты — они могут составлять до 50 процентов от общей стоимости ремонта.

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