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08:11, 20 января 2025Экономика

Россиянам назвали причину резкого роста тарифов ЖКХ

Эксперт ЖКХ Бондарь: Тарифы ЖКУ в январе выросли из-за структуры расчетов
Мария Черкасова

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Тарифы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в январе 2025 года выросли в том числе из-за структуры расчетных периодов. Об этом NEWS.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В декабре данные с приборов учета зачастую снимаются раньше срока, например, до середины месяца, объяснил эксперт. Таким образом в январе учитывается более длинный период, в который входит большая часть января и конец декабря, а оплачиваемый срок может составлять до 40–45 дней — это автоматически увеличивает сумму платежей.

Это не единственный фактор роста платежей — на них также влияют региональные индексации. Бондарь напомнил, что в некоторых российских регионах с начала года были повышены тарифы на капитальный ремонт и содержание жилых помещений. Так, в Москве с января плата за капитальный ремонт выросла на 15 процентов.

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Еще одна причина — корректировки за предыдущий период. Если в квартире у россиянина какое-то время не работали приборы и данные не были переданы вовремя, начисления будут производиться по среднемесячным показаниям за последние месяцы.

Ранее стало известно, что жители столицы смогут отказаться от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКЦ) и получать платежки только в электронном виде. Кроме того, в России с 1 февраля по 1 октября 2025 года решили провести эксперимент по взысканию долгов за услуги ЖКХ через «Госуслуги».

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