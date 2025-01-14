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08:58, 14 января 2025Экономика

С россиян будут взимать долги за услуги ЖКХ по-новому

Минстрой: В РФ проведут эксперимент по взысканию долгов за ЖКХ через Госуслуги
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России проведут эксперимент по взысканию долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) через «Госуслуги». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минстроя России.

Пробный период пройдет с 1 февраля по 1 октября 2025 года. Граждан с задолженностью собираются уведомлять обо всех этапах судебного разбирательства онлайн. Поставщики услуг ЖКХ смогут обратиться в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), куда будут передавать информацию о просроченной задолженности. Затем в ГИС соберут документы, необходимые для обращения в суд (на основании информации из Росреестра, Социального фонда России и МВД). Эти документы отправят в систему ГАС «Правосудие».

Отмечается, что эксперимент проведут не по всей России, а в отдельных регионах с высоким уровнем цифровой зрелости. Он коснется россиян с долгами за оплату помещений, машино-мест, коммунальных услуг, энергетических ресурсов, а также взносов на капремонт.

Ранее сообщалось, что задолженность россиян за электроэнергию на 1 октября 2024 года выросла до 344,9 миллиарда рублей. С начала года долги граждан выросли на семь процентов. Больше всего должников оказалось в Центральном федеральном округе.

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