Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:39, 14 января 2025Экономика

Москвичам разрешат по-новому платить за ЖКУ

Mos.ru: Москвичи смогут отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москвичи смогут отказаться от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) и получать платежки только в электронном виде. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Желающим отказаться от бумажных квитанций москвичам нужно будет оставить заявку на сайте. Со следующего месяца в личный кабинет начнут поступать электронные счета. Если житель столицы хочет продолжать получать бумажные квитанции, он может не пользоваться этим сервисом.

Отмечается, что отказаться от бумажных квитанций могут только владельцы жилья. Возобновить их получение можно будет через шесть месяцев после оформления отказа. При этом долговой платеж по-прежнему будет приходить в почтовый ящик в бумажном виде.

Ранее стало известно, что в России с 1 февраля по 1 октября 2025 года проведут эксперимент по взысканию долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) через «Госуслуги».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Это интересно!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Чуть не упавшая на мужчину глыба льда в Санкт-Петербурге попала на видео

      Эстония решила выйти из соглашения по безопасности с Россией

      Россия увеличит количество авиарейсов в одну популярную страну Азии

      На Украине раскрыли размер финансовой помощи от европейских стран

      Двоих россиян осудили за расправу над женщиной и поджог ее квартиры

      Числившегося в похоронных списках бойца СВО нашли живым в тысячах километров от дома

      Китай приготовился к перебоям с поставками нефти из России

      В Раде рассказали о переводе инструкторов в пехоту ВСУ

      Чепчики стали трендом в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше