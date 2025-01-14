Москвичам разрешат по-новому платить за ЖКУ

Mos.ru: Москвичи смогут отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

Москвичи смогут отказаться от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) и получать платежки только в электронном виде. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Желающим отказаться от бумажных квитанций москвичам нужно будет оставить заявку на сайте. Со следующего месяца в личный кабинет начнут поступать электронные счета. Если житель столицы хочет продолжать получать бумажные квитанции, он может не пользоваться этим сервисом.

Отмечается, что отказаться от бумажных квитанций могут только владельцы жилья. Возобновить их получение можно будет через шесть месяцев после оформления отказа. При этом долговой платеж по-прежнему будет приходить в почтовый ящик в бумажном виде.

Ранее стало известно, что в России с 1 февраля по 1 октября 2025 года проведут эксперимент по взысканию долгов за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) через «Госуслуги».