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16:53, 22 января 2025Мир

Пентагон признал проблемы с производством гаубиц из-за беспрецедентного спроса Украины

TWZ: США не успевают производить стволы к гаубицам из-за высокого спроса Украины
Семен Александров (редактор)

Фото: Reuters

Армия США планирует открыть еще одно производство стволов к 155-миллиметровым гаубицам M777, поскольку не успевает их производить из-за беспрецедентного спроса со стороны Украины. Об этом сообщает издание The War Zone (TWZ) со ссылкой на недавно опубликованный документ Пентагона.

Согласно документу, в настоящее время стволы производятся только на одном государственном предприятии, которое не может удовлетворить потребность Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 30 новых стволов в месяц.

В отчете подробно описываются несколько так называемых «действий по перепрограммированию», связанных с военной помощью США Украине.

«Инвестиции в модернизацию позволят производить до 10 пушечных стволов в месяц, включая крупнокалиберные пушки. Это вопрос, представляющий особый интерес для Конгресса. Это требование чрезвычайного бюджета», — говорится в отчете американского военного ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия Украине, этот вопрос требует изучения. Он отметил, что ЕС должен нарастить помощь Украине. Политик напомнил, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем ЕС.

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