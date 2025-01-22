Политолог допустил начало новый военных операций при Трампе

Политолог Марков назвал возможными новые войны при Трампе

Приход нового президента США Дональда Трампа к власти может быть связан с началом новых военных операций, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков. Он объяснил, что Трамп, в отличие от его предшественников, Джо Байдена и Барака Обамы, готов к более решительным действиям в отстаивании интересов США.

«Войны при Трампе возможны. Он выступает за более жесткий стиль в политике. И, в отличие от Обамы и Байдена, предпочитает действовать своими, а не чужими руками. Кроме того, и Байден, и Обама действовали во многом в интересах глобалистских группировок, а Трамп — в интересах США», — считает Марков.

Конфликт, по мнению политолога, возможен, прежде всего, в районе Панамы. Он объяснил, что главная цель Трампа там — обеспечить дешевый проход американских судов между двумя крупными экономическими регионами.

«Его цель — чтобы канал не оказался под контролем Китая или латиноамериканских группировок, которые будут выставлять очень высокую цену за проход кораблей США. Канал был построен американцами, чтобы связать два побережья, где сегодня сосредоточены порядка 80 процентов экономики США. Если требование гарантированного дешевого проход будет выполнено — ничего не произойдет, если нет — возможна военная операция», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Трамп поднял вопрос о возвращении контроля над Панамским каналом. По мнению политика, власти Панамы «обдирают» США, взимая недостаточную плату за использование канала, в то время как американцы продолжают вкладывать миллиарды долларов в его эксплуатацию и ремонт.