Популярная блогерша пришла на девичник с торчащими из-под юбки стрингами

Популярная австралийская модель и блогерша Эм Дэвис в откровенном наряде пришла на собственный девичник. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя инфлюэнсерша поделилась снимками с праздничной вечеринки. Так, Дэвис предстала перед камерой в частично обнажающем грудь бюстгальтере-бандо и мини-юбке с низкой посадкой, из-под которой торчали стринги с надписью Mrs.G («Миссис Г»). Кроме того, на размещенных кадрах видно, что знаменитость подобрала под свой образ открытые туфли, украшенные цветами.

Также визажисты сделали звезде макияж в нюдовых тонах. Стилисты при этом собрали волосы в тугой хвост и украсили его атласной лентой.

Ранее блогерша Эм Дэвис пришла на собственную помолвку в обнажающем ее грудь платье с откровенным разрезом.