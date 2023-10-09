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11:22, 9 октября 2023Ценности

Модель пришла на собственную помолвку в откровенном платье без нижнего белья

Кадр: @emdavies___

Австралийская модель и блогерша Эм Дэвис пришла на собственную помолвку в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 28-летняя жительница Перта предстала в атласном белом платье длины макси бренда Steph Audino, которое обнажало ее спину и часть груди. Также предмет гардероба имел разрез, заканчивающийся выше бедра, и украшение в виде объемной розы на шее.

Кроме того, девушка собрала волосы в пучок и дополнила образ золотистыми украшениями и мюлями на высоких каблуках. При этом она отказалась от нижнего белья.

Ранее в октябре британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли также примерила откровенный наряд. На размещенных кадрах жена актера Джейсона Стэйтема предстала в прозрачном кружевном костюме, состоящем из боди и колготок. При этом 36-летняя звезда отказалась от нижнего белья.

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    Карина Черных
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