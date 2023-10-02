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09:36, 2 октября 2023Ценности

Жена Джейсона Стэйтема примерила прозрачный наряд без нижнего белья

Фото: @adrianmartinn / @wardrobe.nyc / @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли примерила откровенный наряд на новых фото. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах жена актера Джейсона Стэйтема предстала в прозрачном кружевном костюме, состоящем из боди и колготок. При этом 36-летняя звезда отказалась от нижнего белья, частично демонстрируя обнаженную грудь. Поверх упомянутого наряда манекенщица надела черный оверсайз-пиджак.

Помимо этого, Хантингтон-Уайтли выбрала белые остроносые лодочки на высоком каблуке. Кроме того, знаменитости сделали прическу в виде тугого пучка и макияж в нейтральных оттенках. Свой образ она дополнила массивными серьгами необычной формы.

Ранее в сентябре Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на Неделе моды в Милане в откровенном наряде. Папарацци запечатлели жену актера Джейсона Стэйтема у автомобиля, на котором она приехала на показ модного дома Dolce & Gabbana. Знаменитость посетила дефиле в бежевом костюме, прозрачная ткань которого демонстрировала ее нижнее белье.

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