Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в обогащении за счет донатов

Бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинили в незаконном обогащении за счет схем с гособлигациями, купленными за счет донатов на армию. Расследование об этом опубликовало издание «Закон и бизнес».

По его информации, фонд Порошенко собирает пожертвования у граждан Украины и покупает за эти деньги государственные ценные облигации. А предприятия государства, в свою очередь, исключают из налогооблагаемого дохода суммы, которые перечисляются в благотворительные организации.

То есть покупают облигации за счет неуплаченных налогов. Издание пишет, что именно за начисленные государством проценты Порошенко финансирует свои проекты по благотворительности.

Ранее Порошенко заявил, что приход к власти в США республиканца Дональда Трампа станет для Украины одновременно и вызовом, и шансом. Экс-президент Украины также напомнил, что Трамп в период своего первого президентского срока поддержал признание независимости Православной церкви Украины.