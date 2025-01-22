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14:31, 22 января 2025Бывший СССР

Порошенко уличили в коррупции за счет донатеров

Бывшего президента Украины Порошенко обвинили в обогащении за счет донатов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petro Poroshenko / Globallookpress.com

Бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинили в незаконном обогащении за счет схем с гособлигациями, купленными за счет донатов на армию. Расследование об этом опубликовало издание «Закон и бизнес».

По его информации, фонд Порошенко собирает пожертвования у граждан Украины и покупает за эти деньги государственные ценные облигации. А предприятия государства, в свою очередь, исключают из налогооблагаемого дохода суммы, которые перечисляются в благотворительные организации.

То есть покупают облигации за счет неуплаченных налогов. Издание пишет, что именно за начисленные государством проценты Порошенко финансирует свои проекты по благотворительности.

Ранее Порошенко заявил, что приход к власти в США республиканца Дональда Трампа станет для Украины одновременно и вызовом, и шансом. Экс-президент Украины также напомнил, что Трамп в период своего первого президентского срока поддержал признание независимости Православной церкви Украины.

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