Появились подробности об укравшем 180 миллионов рублей из российского банка

В краже 180 млн рублей заподозрен топ-менеджер «Национального Банка сбережений»

Начало событий в новости Сотрудник банка воспользовался положением и вынес миллионы из ячейки россиянина

По подозрению в краже из ячейки клиента 180 миллионов рублей задержан 38-летний член совета директоров «Национального Банка сбережений». Об этом сообщает Baza.

По данным издания, топ-менеджер кредитной организации вынес наличность в течение 20 дней. В ходе служебной проверки выяснилось, что он воспользовался имевшимся в его распоряжении ключом от ячейки клиента.

Пропажа денег обнаружилась 20 декабря, когда за ними пришла хозяйка, которая положила туда в начале месяца 270 миллионов рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о краже, он заключен под стражу.

Ранее 22 января официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в одном из московских аэропортов работника банка, который воспользовался служебным положением и совершил кражу. Часть денег он конвертировал в криптовалюту и собирался покинуть Россию, но не успел.