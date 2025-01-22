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09:12, 22 января 2025Силовые структуры

Сотрудник банка воспользовался положением и вынес миллионы из ячейки россиянина

В Москве задержали работника банка, укравшего 180 млн рублей из ячейки клиента
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В одном из московских аэропортов сотрудники полиции задержали работника банка, который воспользовался служебным положением и украл из ячейки клиента около 180 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, злоумышленник выносил денежные средства по частям. В последний раз он похитил 35 миллионов рублей, которые впоследствии конвертировал в криптовалюту.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 («Кража») УК РФ. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее в Ставрополе мужчина обокрал пьяного прохожего, которому стало плохо на улице.

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