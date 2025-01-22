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20:05, 22 января 2025Путешествия

Пожилой мужчина упал с трапа в аэропорту, ударился головой о землю и не выжил

Мужчина упал с трапа в аэропорту Сан-Паулу, ударился головой о землю и не выжил
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Adriano Machado / Reuters

Пожилой мужчина упал с трапа в аэропорту Сан-Паулу (Бразилия) и не выжил. Об этом пишет портал Aviation Safety Network.

Трагическая ситуация произошла 19 января у борта Airbus A320 авиакомпании LATAM Airlines Brasil. По данным источника, после посадки в авиагавани назначения 67-летний пассажир упал с трапа и ударился головой о землю.

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На место происшествия незамедлительно прибыла бригада медиков. Врачи пытались спасти мужчину, однако их усилия не увенчались успехом.

Ранее летевший из Швейцарии в США пассажирский лайнер авиакомпании Swiss International Air Lines подал сигнал срочности в небе из-за самочувствия пилота. Инцидент произошел на борту следовавшего из Цюриха в Майами Airbus A330 20 января. Один из пилотов доложил о невозможности коллеги продолжать выполнять обязанности из-за ухудшения состояния.

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