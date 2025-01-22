Премьер Словакии созвал экстренное заседание Совбеза из-за угрозы майдана

Премьер Словакии Фицо созвал экстренное заседание Совбеза из-за угрозы майдана

Премьер Словакии Роберт Фицо созвал экстренное заседание Совбеза из-за угрозы свержения власти группой иностранных экспертов, причастных к майдану на Украине. Об этом сообщает портал Kosice online.

Заседание пройдет 23 января в 9 часов утра (11:00 по московскому времени). На нем пойдет речь о докладе Словацкой информационной службы (СИС), где говорится о «долгосрочной организованной операции влияния» с участием оппозиции. Заседание совета будет расширенным, и в нем примут участие президент Питер Пеллегрини и руководство парламента.

По словам Фицо, оппозиция не желает участвовать в честной политической конкуренции. «В нормальном демократическом правовом государстве силы безопасности будут вмешиваться, потому что это нарушение закона, даже в некоторых случаях нарушение уголовного закона», — подчеркнул политик.

Ранее Фицо рассказал, что в стране с целью свержения власти действует группа иностранных экспертов, причастных к «майдану» на Украине. По его словам, эта группа финансируется из разных источников. Политик предупредил, что в ходе обычных акций протеста могут быть предприняты попытки проникновения в правительственные здания.