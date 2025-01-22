Пропавший без вести россиянин прикрывался телами бойцов ВСУ ради одной цели

Mash: Без вести пропавший башкирец два месяца полз до расположения части

Военнослужащий из Башкирии, объявленный пропавшим без вести, на протяжении двух месяцев полз до расположения своей части. В пути россиянин прикрывался телами бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ради одной цели. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, таким образом мужчине удавалось запутать украинские боевые дроны, для которых он был мишенью.

Как утверждает Mash, житель Башкирии отправился на спецоперацию осенью 2022 года. Он взял себе позывной Малой. Россиянин участвовал в освобождении населенного пункта Красногоровка в Донецкой народной республике (ДНР). Спустя некоторое время его назначили старшим разведотряда, мужчина вывозил тела раненых.

В ноябре 2024-го башкирец ушел на задание и пропал. Два месяца родственники Малого искали его по воинским частям и госпиталям, но все было безрезультатно. В части его официально признали пропавшим без вести. Неожиданно близкие увидели в соцсетях фотографию военного, спящего на мандаринах и обнимающего икону Александра Невского. Россияне сразу узнали на снимке своего исчезнувшего родственника.

После спасения боец рассказал, что на протяжении 60 дней ел и пил растопленный снег. Когда он слышал жужжание беспилотника, то замирал и прекращал движение.

Семья мужчины надеется на скорую встречу с ним.

Ранее сообщалось, что доброволец отряда «Барс-32» Виталий Дандыль в одиночку спас из горящей машины, которая была атакована украинским FPV-дроном, троих сослуживцев.