Российский доброволец в одиночку спас трех раненых бойцов из горящего авто

Доброволец Дандыль в одиночку спас трех раненых бойцов из атакованного авто

Доброволец отряда «Барс-32» Виталий Дандыль в одиночку вынес из горящей машины, которая была атакована украинским FPV-дроном, трех сослуживцев. Об этом сообщило Минобороны, передает ТАСС.

«В один из дней после отражения атаки украинских боевиков Виталий, собрав группу из трех раненых, выдвинулся с передовой в медицинское подразделение. По дороге автомобиль, которым управлял Виталий Дандыль, подвергся атаке вражеского FPV-дрона», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что доброволец, рискуя собственной жизнью, эвакуировал пострадавших бойцов из горящего автомобиля, а затем перенес их в близлежащую лесополосу и укрыл от средств наблюдения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После спасения сослуживцев Дандыль вызвал эвакуационную группу и до приезда специалистов оказывал раненым помощь. В результате всех пострадавших доставили в госпиталь, их удалось спасти.

Ранее сообщалось, что доброволец Олег Жильцов из отряда «БАРС-17» в одиночку уничтожил три беспилотника ВСУ. Противник попытался уничтожить группу связистов, которые устраняли повреждения, минометным ударом и дронами-камикадзе. Когда Жильцов заметил появление дронов, он дал связистам команду укрыться в лесопосадке, а сам приступил к уничтожению беспилотников.