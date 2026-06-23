Госдолг Украины вырос

РИА Новости: Госдолг Украины достиг 104,6 процента номинального ВВП страны

Госдолг Украины к концу апреля достиг 104,6 процента номинального ВВП страны, за первые четыре месяца года показатель вырос еще на 3,4 процентного пункта. Это подсчитало РИА Новости по данным украинского Минфина.

По состоянию на 30 апреля госдолг страны достиг 9,345 триллиона гривен (около 212,1 миллиарда долларов). За январь–апрель он увеличился на 3,3 процента. При этом номинальный ВВП на конец прошлого года составлял 8,931 триллиона гривен (примерно 202,6 миллиарда долларов), из-за чего соотношение госдолга к ВВП приблизилось к отметке в 105 процентов.

Это заметно выше, чем по состоянию на конец прошлого года — в конце декабря госдолг достигал 101,2 процента ВВП.

Ранее сообщалось, что объем теневой экономики Украины в настоящее время оценивается в 45 процентов ВВП. По словам директора по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак, частичный вывод этого сектора в легальную сферу должен стать важным шагом государства на пути реформ.