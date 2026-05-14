Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:30, 14 мая 2026Экономика

Украинская экономика оказалась почти наполовину теневой

В МВФ оценили объем теневой экономики Украины в 45 % ВВП
Дмитрий Воронин

Фото: Ruslan Lytvyn / Shutterstock / SFotodom

Объем теневой экономики Украины в настоящее время оценивается в 45 процентов ВВП. Об этом заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. Ее цитирует РИА Новости.

По словам представителя МВФ, частичный вывод этого сектора в легальную сферу должен стать важным шагом государства на пути реформ. В то же время Киеву следует «двигаться в направлении мобилизации внутренних финансовых ресурсов», уверена Козак, подчеркнувшая, что это имеет «действительно критическое значение».

Бюджет Украины на 2026 год был принят с дефицитом в 45 миллиардов долларов. Киев стремится закрывать дыры за счет внешнего финансирования, но на Западе выделение новых пакетов помощи происходит после дискуссий и на определенных условиях расходования предоставляемых средств.

В сентябре прошлого года в МВФ отмечали, что потребности Украины в финансировании в течение 2026-2027 годов могут на 10-20 миллиардов долларов превысить оценку самого Киева в 37,5 миллиарда. В своих рекомендациях организация в том числе обращала внимание Киева на необходимость повышения налогов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здесь нет победителей». Как встреча Трампа и Си Цзиньпина изменила мир, чем она удивила Запад и что это означает для России?

    На Украине раскрыли значение дела против Ермака для Зеленского

    В российском регионе один человек погиб и трое получили ранения во время атак ВСУ

    Стало известно о намеренном разрушении ВСУ гражданской инфраструктуры

    Канцлер Германии отменил визит в Словакию после поездки Фицо в Москву

    Меркель высказалась о выходе США из НАТО

    Женщинам назвали опасные последствия запоров

    Названа удивившая Запад деталь в саммите Трампа и Си Цзиньпина

    Мошенники прописали в квартире россиянки 55 человек

    Автомобиль въехал в остановку с людьми в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok