Украинская экономика оказалась почти наполовину теневой

В МВФ оценили объем теневой экономики Украины в 45 % ВВП

Объем теневой экономики Украины в настоящее время оценивается в 45 процентов ВВП. Об этом заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. Ее цитирует РИА Новости.

По словам представителя МВФ, частичный вывод этого сектора в легальную сферу должен стать важным шагом государства на пути реформ. В то же время Киеву следует «двигаться в направлении мобилизации внутренних финансовых ресурсов», уверена Козак, подчеркнувшая, что это имеет «действительно критическое значение».

Бюджет Украины на 2026 год был принят с дефицитом в 45 миллиардов долларов. Киев стремится закрывать дыры за счет внешнего финансирования, но на Западе выделение новых пакетов помощи происходит после дискуссий и на определенных условиях расходования предоставляемых средств.

В сентябре прошлого года в МВФ отмечали, что потребности Украины в финансировании в течение 2026-2027 годов могут на 10-20 миллиардов долларов превысить оценку самого Киева в 37,5 миллиарда. В своих рекомендациях организация в том числе обращала внимание Киева на необходимость повышения налогов.