Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 23 июня 2026Ценности

Популярная модель снялась в купальнике на фоне расставания с комиком

Модель Элси Хьюитт снялась в купальнике на фоне расставания с комиком Питом Дэвидсоном
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elsie

Британская модель Элси Хьюитт поделилась откровенными снимками на фоне расставания с популярным комиком Питом Дэвидсоном. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица снялась в оранжево-красном купальнике, позируя на шезлонге в солнцезащитных очках. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от макияжа, собрав волосы в небрежный низкий хвост. «Мне следовало поспать», — подписала она публикацию.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

Подписчики восхитились фигурой Хьюитт в комментариях под фотографиями. «Красавица», «Расцвела», «Ты в своей лучшей эре», — высказывались многочисленные поклонники.

В сентябре 2025 года Пит Дэвидсон, который помимо Хьюитт состоял в романтических отношениях с Ким Кардашьян, снялся с голым торсом после сведения тату.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С глубоким сожалением». Вице-спикер сената Польши вернул две госнаграды Украины, напомнив о массовых убийствах граждан

    В Финляндии заявили о прогрессе в подготовке к переговорам ЕС и России

    Раскрыта удивительная причина повышенного давления

    Два человека пострадали при падении лифта в Москве

    В Москве открылся Музей Памяти

    Госдолг Украины вырос

    Трамп назвал безумными траты США на НАТО

    Спрогнозирован курс Израиля в случае поражения Нетаньяху

    Популярная модель снялась в купальнике на фоне расставания с комиком

    Девушка пожаловалась на невыносимые кишечные газы бойфренда и получила совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok