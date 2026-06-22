Популярная модель снялась в купальнике на фоне расставания с комиком

Модель Элси Хьюитт снялась в купальнике на фоне расставания с комиком Питом Дэвидсоном

Британская модель Элси Хьюитт поделилась откровенными снимками на фоне расставания с популярным комиком Питом Дэвидсоном. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица снялась в оранжево-красном купальнике, позируя на шезлонге в солнцезащитных очках. На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от макияжа, собрав волосы в небрежный низкий хвост. «Мне следовало поспать», — подписала она публикацию.

Подписчики восхитились фигурой Хьюитт в комментариях под фотографиями. «Красавица», «Расцвела», «Ты в своей лучшей эре», — высказывались многочисленные поклонники.

В сентябре 2025 года Пит Дэвидсон, который помимо Хьюитт состоял в романтических отношениях с Ким Кардашьян, снялся с голым торсом после сведения тату.