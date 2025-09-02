Экс-возлюбленный Ким Кардашьян снялся с голым торсом после сведения тату

Американский комик Пит Дэвидсон снялся в откровенном виде после сведения тату

Американский комик Пит Дэвидсон снялся в откровенном виде после сведения тату. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) его избранницы, Элси Хьюитт.

31-летний экс-возлюбленный Ким Кардашьян был запечатлен в бирюзовых шортах и выглядывающих из-под них черных трусах. При этом звезда продемонстрировала голый торс.

Вместе с ним позировала девушка в клетчатом купальнике и с белым полотенцем на голове. Избранница Дэвидсона показала округлившийся живот. «Парочка глупых гусей на каникулах», — подписала она.

В феврале после сведения татуировок экс-возлюбленный Ким Кардашьян разделся до трусов в рекламе. Американский комик Пит Дэвидсон позировал в белой футболке и боксерах стоимостью 38 долларов (3571 рубль).