Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:29, 2 сентября 2025Ценности

Экс-возлюбленный Ким Кардашьян снялся с голым торсом после сведения тату

Американский комик Пит Дэвидсон снялся в откровенном виде после сведения тату
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elsie

Американский комик Пит Дэвидсон снялся в откровенном виде после сведения тату. Соответствующая публикация появилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) его избранницы, Элси Хьюитт.

31-летний экс-возлюбленный Ким Кардашьян был запечатлен в бирюзовых шортах и выглядывающих из-под них черных трусах. При этом звезда продемонстрировала голый торс.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Вместе с ним позировала девушка в клетчатом купальнике и с белым полотенцем на голове. Избранница Дэвидсона показала округлившийся живот. «Парочка глупых гусей на каникулах», — подписала она.

В феврале после сведения татуировок экс-возлюбленный Ким Кардашьян разделся до трусов в рекламе. Американский комик Пит Дэвидсон позировал в белой футболке и боксерах стоимостью 38 долларов (3571 рубль).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев ответил президенту Финляндии на слова о победе над СССР и показал карту

    ВСУ заблокировали выезд из Купянска и превратили его жителей в живой щит

    Сразу несколько детей упали в обморок на торжественной линейке в столице региона России

    Авиакомпания поселила в одном номере пассажирку и пытавшегося изнасиловать ее мужчину

    Испуг стран НАТО перед ШОС объяснили

    Стало известно о мерах безопасности в якобы обследовавшем Трампа госпитале

    В Днепропетровской области заявили о повреждении инфраструктуры

    Индия собралась нарастить поставки одной продукции в Россию из-за давления США

    Мужчина попытался добраться вплавь до материка со знаменитого острова-тюрьмы и захлебнулся

    Популярного российского блогера взломали мошенники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости