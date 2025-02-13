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17:02, 13 февраля 2025Ценности

Экс-возлюбленный Ким Кардашьян разделся до трусов в рекламе после сведения татуировок

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Reformation

Американский комик Пит Дэвидсон разделся до трусов в рекламе бренда Reformation. Снимки публикует Page Six.

31-летний экс-возлюбленный Ким Кардашьян позировал в белой футболке и боксерах марки стоимостью 38 долларов (3571 рубль). В то же время на другом фото актер был запечатлен в черных трусах и толстовке с надписью Official boyfriend («Официальный парень»).

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Съемка для Reformation стала первой работой Дэвидсона после сведения татуировок. По словам телезвезды, он избавлялся от рисунков на теле больше года.

В августе 2024 года Пит Дэвидсон попал в психиатрическую клинику. По словам инсайдера, психическое здоровье «всегда было приоритетом» для комика, который не скрывает свою борьбу с зависимостью, пограничным расстройством личности (ПРЛ) и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

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