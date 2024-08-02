Экс-возлюбленный Ким Кардашьян попал в психиатрическую клинику

Комик Пит Дэвидсон снова записался в реабилитационный центр

Американский комик Пит Дэвидсон снова записался в реабилитационный центр для поддержки своего психического здоровья. Информацию о том, что экс-возлюбленный звезды реалити Ким Кардашьян попал в психиатрическую клинику, подтвердило издание People.

Осведомленный источник рассказал, что 30-летний артист сосредоточится на своем здоровье после активной работы: многочисленных шоу в прямом эфире и выхода нового комедийного проекта на Netflix «Турбо Фонзарелли».

По словам инсайдера, психическое здоровье «всегда было приоритетом» для комика, который не скрывает свою борьбу с зависимостью, пограничным расстройством личности (ПРЛ) и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Источник добавил, что Дэвидсон сосредоточился на своей трезвости, его друзья и семья поддерживают артиста в стремлении заботиться о себе.

Дэвидсон уже проходил аналогичное лечение летом 2023 года.