Бывший возлюбленный Ким Кардашьян попал в рехаб

The Sun: американский актер и комик Пит Дэвидсон попал в рехаб

Американский актер и комик Пит Дэвидсон, который также является бывшим возлюбленным телезвезды Ким Кардашьян, попал в реабилитационный центр. Об этом пишет газета The Sun.

Комик обратился за помощью, так как страдает от таких диагнозов, как пограничное расстройство личности (ПРЛ) и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). «Пит регулярно отправляется в рехаб, чтобы настроиться и взять ментальную паузу, вот что происходит», — поделился источник.

ПРЛ было диагностировано у Дэвидсона в 2017 году, когда актеру было 23 года.

Ранее комик пообещал не шутить про бывшую возлюбленную в ходе популярного комедийного шоу Saturday Night Live. По данным источника, Дэвидсон намерен держаться подальше от Кардашьян.