Российский доброволец в одиночку уничтожил три украинских беспилотника

МО: Доброволец Жильцов уничтожил три беспилотника ВСУ в ходе прикрытия

Старший стрелок Олег Жильцов из добровольческого отряда «БАРС-16» в одиночку уничтожил три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Старший стрелок отделения отряда "БАРС-16" Олег Жильцов выполнял задачу по прикрытию группы, восстанавливающей линию связи в районе, расположенном в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что ВСУ попытались уничтожить группу связистов, которые устраняли повреждения, минометным ударом и дронами-камикадзе. Когда Жильцов заметил появление дронов, он дал связистам команду укрыться в лесопосадке, а сам приступил к уничтожению беспилотников.

Ранее ефрейтор Даниил Чекалин смог отразить несколько атак диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как поразил пулеметчика первыми выстрелами. Военнослужащий сковал действия украинской армии и лишил ее возможности продвигаться дальше.