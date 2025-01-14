Появились подробности об отразившем несколько атак украинской ДРГ ефрейторе

МО: Ефрейтор Чекалин снизил возможности для атаки ДРГ выстрелом по пулеметчику

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ефрейтор Даниил Чекалин смог отразить несколько атак диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как поразил пулеметчика первыми выстрелами. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Даниил Чекалин доложил по средствам связи командиру подразделения о приближающейся группе боевиков и, оценив силы противника, первыми выстрелами поразил вражеского пулеметчика, чем существенно снизил возможности для атаки», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, ефрейтор сковал действия украинской армии и лишил ее возможности продвигаться дальше.

О ефрейторе стало известно 14 января. Как сообщили в Минобороны, он уничтожил большую часть участников диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые предприняли несколько попыток атак, и удержал рубеж до прибытия подкрепления.

Ранее российский сержант Роман Майоров в сумерках обнаружил ДРГ ВСУ и устроил для нее засаду. Группа противника за несколько минут понесла большие потери. Украинские военные бежали с поля боя и оставляли раненых.