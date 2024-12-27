Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:04, 27 декабря 2024Россия

Российский военный в сумерках обнаружил диверсантов ВСУ и устроил засаду

Минобороны: сержант Майоров обнаружил ДРГ ВСУ в сумерках и устроил засаду
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российский сержант Роман Майоров в сумерках обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и устроил для нее засаду. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Роман Майоров принял решение устроить засаду на пути следования боевиков. Скрытно переместившись, младший сержант Майоров оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркивается, что Майоров начал вести стрельбу по украинской ДРГ, когда ВСУ оказались в зоне ведения огня. Группа противника за несколько минут понесла большие потери. Украинские военные бежали с поля боя и оставляли раненых.

Ранее стало известно, что ефрейтор Дмитрий Сороковой вынес с поля боя двух тяжелораненных сослуживцев, находясь под минометным огнем. Ефрейтор смог спасти двух человек, несмотря на темное время суток и атаки дронов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Норвежское судно отказалось спасать российских моряков с тонущего сухогруза. Решение объяснили неким запретом

      Раскрыты четыре новые схемы мошенников перед Новым годом

      Пользователи Windows остались без патчей безопасности

      Рогов рассказал о зачистке плацдарма ВСУ под Курахово

      Венгерский политолог рассказал о беспомощности Евросоюза в экономике

      Фигуранта дела о пытках в саратовской туберкулезной больнице нашли мертвым в СИЗО. Кто он и что об этом известно?

      Подозреваемого в поджоге почты россиянина заключили под стражу

      Вучич спрогнозировал скорый запуск «Северного потока»

      В аэропорту Казани вслед за Сочи приостановили полеты

      Бойцы ВСУ пожаловались на падающий боевой дух

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше