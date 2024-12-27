Российский военный в сумерках обнаружил диверсантов ВСУ и устроил засаду

Минобороны: сержант Майоров обнаружил ДРГ ВСУ в сумерках и устроил засаду

Российский сержант Роман Майоров в сумерках обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и устроил для нее засаду. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Роман Майоров принял решение устроить засаду на пути следования боевиков. Скрытно переместившись, младший сержант Майоров оборудовал место для стрельбы на пути следования противника, грамотно используя условия местности для укрытия», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркивается, что Майоров начал вести стрельбу по украинской ДРГ, когда ВСУ оказались в зоне ведения огня. Группа противника за несколько минут понесла большие потери. Украинские военные бежали с поля боя и оставляли раненых.

Ранее стало известно, что ефрейтор Дмитрий Сороковой вынес с поля боя двух тяжелораненных сослуживцев, находясь под минометным огнем. Ефрейтор смог спасти двух человек, несмотря на темное время суток и атаки дронов.