Российский военный на себе вынес с поля боя двух раненых бойцов под минометным обстрелом

МО: ефрейтор Сороковой вынес двух раненых бойцов под минометным обстрелом

Ефрейтор Дмитрий Сороковой вынес с поля боя двух тяжелораненных сослуживцев, находясь под минометным огнем. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«Ефрейтор Дмитрий Сороковой, рискуя собственной жизнью, находясь под огнем противника, эвакуировал тяжелораненых военнослужащих, в укрытие, где впоследствии оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркивается, что это произошло после того, как противник провел массированный обстрел и предпринял попытку прорыва обороны российских войск. Ефрейтор смог спасти двух человек, несмотря на темное время суток и атаки дронов.

Ранее стало известно, что рядовой Анатолий Жуковец в ходе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил с помощью гранатомета пулеметный расчет противника, а также подбил автомобиль и часть пехоты. Подразделение, где служил Жуковец, обороняло подступ к освобожденному населенному пункту.