МО: рядовой Жуковец подавил пулеметный расчет и подбил автомобиль ВСУ

Рядовой Анатолий Жуковец в ходе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил с помощью гранатомета пулеметный расчет противника, а также подбил автомобиль и часть пехоты. Об этом сообщило Минобороны, передает ТАСС.

«Проявляя мужество и героизм, под непрекращающимся огневым воздействием украинских боевиков рядовой Жуковец смело и решительно действовал на своем участке местности. Заняв выгодную огневую позицию на возвышенности, Анатолий прицельным огнем из гранатомета подавил пулеметный расчет противника», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что подразделение, где служил Жуковец, обороняло подступ к освобожденному населенному пункту. ВСУ хотели вернуться на утраченные позиции и прорвать оборонные рубежи. Противнику это сделать не удалось — подразделение Жуковца отразило несколько атак, в результате чего противник отступил.

Ранее стало известно, что герой России Владимир Тесло помог захватить пять украинских опорных пунктов и уничтожить до 50 военнослужащих. Под его командованием с июля по ноябрь 2023 года штурмовые группы начали наступление на лесной массив, который был тактически важным плацдармом для дальнейшего продвижения.