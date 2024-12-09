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07:36, 9 декабря 2024Россия

Российский военный помог захватить пять опорных пунктов и уничтожить до 50 бойцов ВСУ

Минобороны: герой России Тесло помог захватить пять опорных пунктов ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Герой России Владимир Тесло помог захватить пять украинских опорных пунктов и уничтожить до 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). О подвиге подполковника гвардии рассказали в Минобороны, передает ТАСС.

Под его командованием с июля по ноябрь 2023 года штурмовые группы начали наступление на лесной массив, который был тактически важным плацдармом для дальнейшего продвижения.

«В лесном массиве находились превосходящие силы противника в количестве до 100 человек. (…) В ходе наступления было захвачено пять опорных пунктов противника, уничтожено до 50 человек личного состава и захвачено в плен восемь человек», — сообщили в ведомстве.

Бой с ВСУ длился более двух часов — в результате российским военным удалось зацепиться за примыкающую лесополосу и окраины лесного массива.

Ранее герой России Алексей Хименко с позывным Химик рассказал, как в поселке Бахмутское близ Соледара в одиночку принял бой против группы бойцов ВСУ. Перед военными поставили задание по штурму здания школы, где дислоцировались бойцы ВСУ, в том числе грузинские наемники. На тот момент на позициях находились связист, медик и еще один военнослужащий, который по состоянию здоровья не мог принимать участие в боевых действиях.

ЖЗЛ
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