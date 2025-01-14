Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:41, 14 января 2025Бывший СССР

Российский военный отразил несколько атак диверсионной группы ВСУ

Минобороны: ефрейтор ВС России отразил несколько атак диверсионной группы ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ефрейтор Вооруженных сил (ВС) России Даниил Чекалин отразил несколько атак украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), уничтожив большую часть солдат противника. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, военный по средствам связи сообщил командиру подразделения о приближающейся группе бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первыми выстрелами он «поразил вражеского пулеметчика», добавили в министерстве.

«Продолжая вести бой, Даниил сковал действия противника, лишив его возможности дальнейшего продвижения», — говорится в сообщении. Минобороны подчеркнуло, что Чекалин лично уничтожил большую часть диверсантов и удержал занимаемый им рубеж до прибытия подкрепления.

Ранее украинские диверсанты попытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ нанесли комбинированный ракетный удар по Брянской области. Они пытались атаковать химзавод

      Россиянам назвали лучшие активы для инвестиций

      Жители Тульской области сообщили о взрывах и работе ПВО

      Зеленский и Макрон обсудили размещение западных войск на Украине

      Партнерский материал

      Известная 53-летняя модель поделилась фото в кружевном белье

      Стали известны причины массового дезертирства из ВСУ

      Захарова ответила отказавшемуся комментировать ее заявления главе МИД Молдавии

      В ДНР заявили о планах Киева вывести ВСУ из двух населенных пунктов

      Российский военный отразил несколько атак диверсионной группы ВСУ

      На Украине ввели санкции против оператора платежной системы «Мир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше