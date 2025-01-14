Российский военный отразил несколько атак диверсионной группы ВСУ

Минобороны: ефрейтор ВС России отразил несколько атак диверсионной группы ВСУ

Ефрейтор Вооруженных сил (ВС) России Даниил Чекалин отразил несколько атак украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), уничтожив большую часть солдат противника. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, военный по средствам связи сообщил командиру подразделения о приближающейся группе бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первыми выстрелами он «поразил вражеского пулеметчика», добавили в министерстве.

«Продолжая вести бой, Даниил сковал действия противника, лишив его возможности дальнейшего продвижения», — говорится в сообщении. Минобороны подчеркнуло, что Чекалин лично уничтожил большую часть диверсантов и удержал занимаемый им рубеж до прибытия подкрепления.

Ранее украинские диверсанты попытались проникнуть в Запорожскую область под видом беженцев.