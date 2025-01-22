Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев считает необходимым расследовать гибель известного русского поэта Михаила Лермонтова, несмотря на то, что с того момента прошло уже почти два века. С соответствующей просьбой он уже обратился в Следственный комитет (СК) России.
«Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — сказано в его обращении.
Депутат заявил о недобросовестном следствии по делу о гибели Лермонтова
Свою просьбу расследовать гибель русского поэта Бурляев объяснил рядом несостыковок, на которые указывали эксперты, изучавшие данные следствия о кончине Лермонтова. В связи с чем, отметил депутат, они пришли к выводу, что проведенное сразу после трагедии расследование могло быть недобросовестным.
По официальной версии, Лермонтов погиб на дуэли с 25-летним майором в отставке Николаем Мартыновым у подножия горы Машук 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года. Поэту было 26 лет. Бурляев выразил уверенность в том, что «как таковой дуэли не было». По его словам, поэта намеренно лишили жизни.
И хотя бы один факт об этом просто кричит, и об этом уже более 150 лет говорили самые разные и лермонтоведы, и криминалисты и так далее, что это невозможно на ровной поверхности
В беседе с RT он сослался на слова кандидата баллистических наук полковника бронетанковых войск Виктора Кузенева, который, как утверждает депутат, ездил на место дуэли с баллистическими приборами, делал замеры и пришел к выводу, что пуля не могла пронзить тело поэта под тем углом, о котором говорится в заключении медиков. Дело в том, что дуэль, если имела место быть, состоялась на поверхности с углом наклона всего в три градуса.
«Но медик констатировал, что это 38 градусов, а криминалисты считают, что это где-то 50, а то и больше градусов. На ровной поверхности пуля так пройти через тело не может», — указал Бурляев.
Бурляев обратился лично к Бастрыкину
Депутат также рассказал, что обсуждал возможность нового расследования гибели Лермонтова лично с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. «Была продолжительная часовая беседа, где я объяснил все мои доводы и передал ему документы», — сообщил он.
По словам Бурляева, тогда он передал главе СК не только свой депутатский запрос, но и «письма с этой же просьбой от потомков рода Лермонтова, от криминалистов, которые этим занимались и занимаются сейчас, от Лермонтовского общества». По его словам, Бастрыкина эта идея заинтересовала.
Адвокат раскритиковал предложение Бурляева расследовать гибель Лермонтова
Адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия, в свою очередь, заявил, что у СК нет оснований для расследования гибели Лермонтова. В частности, он напомнил, что согласно Уголовному кодексу РФ уголовное дело не может быть возбуждено в случае кончины подозреваемого или обвиняемого. При этом уже возбужденное дело в таком случае следует прекратить.
Однако, уточнил адвокат, возбудить дело все-таки можно — если тем самым хотят реабилитировать фигуранта. Но для этого необходимо получить согласие его близких родственников, что, как считает Багатурия, невозможно сделать спустя почти два века.
«В этой связи лично у меня возникает один вопрос: как люди, которые не умеют понимать законы, могут участвовать в законотворческой деятельности?» — заявил бывший следователь и призвал ввести для депутатов обязательную базовую переквалификацию по юриспруденции.