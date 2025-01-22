«Пуля так пройти через тело не может». В Госдуме призвали расследовать гибель Лермонтова спустя почти два века

Депутат Госдумы Бурляев призвал СК расследовать гибель Михаила Лермонтова

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев считает необходимым расследовать гибель известного русского поэта Михаила Лермонтова, несмотря на то, что с того момента прошло уже почти два века. С соответствующей просьбой он уже обратился в Следственный комитет (СК) России.

«Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — сказано в его обращении.

Депутат заявил о недобросовестном следствии по делу о гибели Лермонтова

Свою просьбу расследовать гибель русского поэта Бурляев объяснил рядом несостыковок, на которые указывали эксперты, изучавшие данные следствия о кончине Лермонтова. В связи с чем, отметил депутат, они пришли к выводу, что проведенное сразу после трагедии расследование могло быть недобросовестным.

По официальной версии, Лермонтов погиб на дуэли с 25-летним майором в отставке Николаем Мартыновым у подножия горы Машук 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 года. Поэту было 26 лет. Бурляев выразил уверенность в том, что «как таковой дуэли не было». По его словам, поэта намеренно лишили жизни.

И хотя бы один факт об этом просто кричит, и об этом уже более 150 лет говорили самые разные и лермонтоведы, и криминалисты и так далее, что это невозможно на ровной поверхности Николай Бурляев депутат Госдумы

В беседе с RT он сослался на слова кандидата баллистических наук полковника бронетанковых войск Виктора Кузенева, который, как утверждает депутат, ездил на место дуэли с баллистическими приборами, делал замеры и пришел к выводу, что пуля не могла пронзить тело поэта под тем углом, о котором говорится в заключении медиков. Дело в том, что дуэль, если имела место быть, состоялась на поверхности с углом наклона всего в три градуса.

«Но медик констатировал, что это 38 градусов, а криминалисты считают, что это где-то 50, а то и больше градусов. На ровной поверхности пуля так пройти через тело не может», — указал Бурляев.

Николай Бурляев Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Бурляев обратился лично к Бастрыкину

Депутат также рассказал, что обсуждал возможность нового расследования гибели Лермонтова лично с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. «Была продолжительная часовая беседа, где я объяснил все мои доводы и передал ему документы», — сообщил он.

По словам Бурляева, тогда он передал главе СК не только свой депутатский запрос, но и «письма с этой же просьбой от потомков рода Лермонтова, от криминалистов, которые этим занимались и занимаются сейчас, от Лермонтовского общества». По его словам, Бастрыкина эта идея заинтересовала.

Александр Бастрыкин Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Адвокат раскритиковал предложение Бурляева расследовать гибель Лермонтова

Адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия, в свою очередь, заявил, что у СК нет оснований для расследования гибели Лермонтова. В частности, он напомнил, что согласно Уголовному кодексу РФ уголовное дело не может быть возбуждено в случае кончины подозреваемого или обвиняемого. При этом уже возбужденное дело в таком случае следует прекратить.

Однако, уточнил адвокат, возбудить дело все-таки можно — если тем самым хотят реабилитировать фигуранта. Но для этого необходимо получить согласие его близких родственников, что, как считает Багатурия, невозможно сделать спустя почти два века.

«В этой связи лично у меня возникает один вопрос: как люди, которые не умеют понимать законы, могут участвовать в законотворческой деятельности?» — заявил бывший следователь и призвал ввести для депутатов обязательную базовую переквалификацию по юриспруденции.