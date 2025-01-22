Российский адвокат обосновал возможность расследовать гибель Лермонтова

Адвокат Багатурия: У СК нет оснований для расследования гибели Лермонтова

У Следственного комитета (СК) России нет оснований для расследования гибели поэта Михаила Лермонтова. Об этом в интервью «Ридус» рассказал адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия.

Багатурия объяснил, что по статье 24 УК РФ уголовное дело не может быть возбуждено в случае летального исхода подозреваемого или обвиняемого. Он отметил, что уже возбужденное дело, в этом случае, следует прекратить. Единственное исключение — это открытие дела для реабилитации умершего, но для этого требуется согласие близких родственников.

По словам адвоката, по биологическим причинам спустя почти два века после гибели поэта найти близких родственников выстрелившего в него Мартынова вряд ли сможет даже главное управление криминалистики СК и убойный отдел ГУУР МВД. «В этой связи лично у меня возникает один вопрос: как люди, которые не умеют понимать законы, могут участвовать в законотворческой деятельности?» — задался вопросом Багатурия. Кроме того, он предложил ввести для депутатов всех уровней обязательную базовую переквалификацию по юриспруденции для того, чтобы юридически безграмотные инициативы впредь не возникали.

Ранее, народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет (СК) с просьбой расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова.

