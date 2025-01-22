Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:22, 22 января 2025Силовые структуры

Российский адвокат обосновал возможность расследовать гибель Лермонтова

Адвокат Багатурия: У СК нет оснований для расследования гибели Лермонтова
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

У Следственного комитета (СК) России нет оснований для расследования гибели поэта Михаила Лермонтова. Об этом в интервью «Ридус» рассказал адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия.

Багатурия объяснил, что по статье 24 УК РФ уголовное дело не может быть возбуждено в случае летального исхода подозреваемого или обвиняемого. Он отметил, что уже возбужденное дело, в этом случае, следует прекратить. Единственное исключение — это открытие дела для реабилитации умершего, но для этого требуется согласие близких родственников.

По словам адвоката, по биологическим причинам спустя почти два века после гибели поэта найти близких родственников выстрелившего в него Мартынова вряд ли сможет даже главное управление криминалистики СК и убойный отдел ГУУР МВД. «В этой связи лично у меня возникает один вопрос: как люди, которые не умеют понимать законы, могут участвовать в законотворческой деятельности?» — задался вопросом Багатурия. Кроме того, он предложил ввести для депутатов всех уровней обязательную базовую переквалификацию по юриспруденции для того, чтобы юридически безграмотные инициативы впредь не возникали.

Ранее, народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет (СК) с просьбой расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп поручил урегулировать конфликт на Украине за 100 дней. Какой сценарий могут использовать США для завершения боевых действий?

      Генпрокуратура потребовала лишить неприкосновенности российского сенатора

      В России раскрыли подробности положения армии в Курской области

      Врач предупредил о требующих срочного обращения к врачу типах головной боли

      В Госдуме отреагировали на призыв Орбана снять санкции с России

      Чемпионку мира по самбо из России заподозрили в применении допинга

      Александра Ревву прозвали трактористом Володей из-за нового имиджа

      Путин переназначил Краснова Генпрокурором России

      Российский адвокат обосновал возможность расследовать гибель Лермонтова

      Российским войскам начали поставлять роботов «Курьер»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше