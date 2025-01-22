В Госдуме призвали расследовать гибель Лермонтова

Депутат Бурляев попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев обратился в Следственный комитет (СК) с просьбой расследовать гибель поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщило РИА Новости.

«Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — говорится в тексте обращения.

Бурляев отметил, что на протяжении десятилетий исследователи творчества и биографии Лермонтова, а также эксперты в ряде сфер заявляли о недобросовестности проведенного сразу после трагедии расследования. В частности, депутат подчеркнул, что, согласно официальному заключению, пуля попала в тело поэта «по невероятной траектории».

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