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09:25, 22 января 2025Экономика

Путин поручил обеспечить переезд российских компаний из недружественных стран

РБК: Путин поручил обеспечить редомициляцию российских компаний из-за рубежа
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность переезда российских компаний, зарегистрированных в недружественных юрисдикциях. Подробности приводит РБК.

По итогам встречи с бизнесом в декабре 2024-го глава государства дал поручение до 1 апреля 2025 года обеспечить возможность редомициляции холдинговых компаний, если законодательство иностранных государств позволяет эту процедуру, рассказали РБК источники.

Поручение дано премьер-министру Михаилу Мишустину и президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

Как уточнили эксперты, для «переезда» в Россию компания должна следовать законодательным процедурам, в том числе исключиться из реестра юридических лиц в бывшей стране регистрации. Это обязательно, однако с учетом сложной геополитической обстановки процесс может затянуться на неопределенный срок, объяснила юрист адвокатского бюро «Ольга Ренова и партнеры» Яна Громова.

Ранее был осуществлен переезд в Россию ретейлера X5. «Дочка» была включена в список экономически значимых организаций. В 2024 году Минпромторг подал иск о приостановке на нее прав нидерландской X5. Для признания экономически значимой компания должна соответствовать одному или нескольким критериям — суммарная стоимость активов более 150 миллиардов рублей, объем выручки более 75 миллиардов рублей в год, более четырех тысяч сотрудников в штате, не менее десяти миллиардов рублей выплаченных за предыдущий год налогов.

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