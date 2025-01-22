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13:49, 22 января 2025Россия

Раскрыты подробности о ходе боев в Курской области

МО РФ заявило о поражении бригад ВСУ в районе 11 населенных пунктов под Курском
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За минувшие сутки подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение 12 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе 11 населенных пунктов Курской области. Подробности о ходе боев в российском регионе журналистам раскрыло Минобороны России (МО РФ).

Как уточнили в ведомстве, столкновения проходили в районе Викторовки, Гончаровки, Гуева, Лебедевки, Малой Локни, Махновки, Николаевки, Николаева Дарьена, Никольского, Свердликова и Старой Сорочины. Кроме того, авиация и артиллерия Вооруженных сил России нанесла удары по живой силе и технике ВСУ в том числе на территории Сумской области Украины.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял на курском направлении более 390 военнослужащих, 12 автомобилей, 11 боевых бронемашин, 6 артиллерийских орудий, 4 танка, 4 миномета, бронетранспортер, станцию радиоэлектронной борьбы и одну единицу инженерной техники. Также уничтожены шесть пунктов управления беспилотниками и два склада боеприпасов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что российские войска продвигаются в Курской области «нормально, планово». По его словам, основная задача — сберечь военнослужащих и мирных жителей.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа прошлого года. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 22 января, с начала вторжения Киев потерял более 54 тысяч военнослужащих и свыше 4 тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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