Разбогатевшего на миллион долларов главного психиатра ВСУ арестовали

Подозреваемого в незаконном обогащении главного психиатра ВСУ Друзя арестовали

Главного психиатра Вооруженных сил Украины (ВСУ), заместителя председателя Центральной военно-врачебной комиссии Олега Друзя, подозреваемого в незаконном обогащении, отправили под арест на два месяца. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Отмечается, что чиновника арестовали с правом внесения залога в размере 49 миллионов гривен (около 115 миллионов рублей).

При этом его адвокаты назвали задержание незаконным, так как днем ранее подозреваемого выписали из реанимационного отделения. По данным «Общественного», главного психиатра ВСУ будут содержать под стражей в лечебном учреждении.

Олега Друзя задержали 21 января 2025 года. Как сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), с начала конфликта с Россией чиновник разбогател более чем на миллион долларов. Как сообщает ведомство, фигурант приобрел активы более чем на миллион долларов США, не отражая имущество в декларации и оформив его на родственников.