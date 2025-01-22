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14:15, 22 января 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей двум туристическим регионам опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за схода лавин
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Unsplash

В Краснодарском крае и Адыгее объявили штормовое предупреждение из-за риска схода лавин. Об угрожающей двум туристическим регионам опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с 18:00 22 января до 18:00 25 января в горах Краснодарского края (исключая муниципальное образование Сочи) и Республики Адыгея выше 1,5 тысячи метров будет лавиноопасно.

В связи с этим спасатели призвали соблюдать меры безопасности: не выходить в горы в снегопад и непогоду, следить за изменениями погоды и избегать мест возможного схода снега.

Ранее турист нашел боевую гранату во время прогулки в горах Краснодарского края. Она лежала в корнях дерева в районе Гойтхского перевала.

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