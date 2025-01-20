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12:08, 20 января 2025Путешествия

Турист нашел боевую гранату во время прогулки в горах Краснодарского края

Росгвардия сообщила о боевой гранате, найденной в горах Краснодарского края
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Турист нашел боевую гранату во время прогулки в горах Краснодарского края. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.

Необычный предмет мужчина обнаружил в районе Гойтхского перевала. Им оказалась советская ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны.

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Предмет, похожий на боеприпас, путешественник увидел в корнях дерева во время прохождения туристического маршрута и сразу же обратился в Росгвардию.

Специалисты группы разминирования выехали на указанное место и уничтожили опасную находку в лесном массиве с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее посылка с предметом, похожим на гранату, напугала сотрудников московского аэропорта Шереметьево. Отмечается, что она должна была отправиться в Сочи.

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