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17:13, 12 декабря 2024Путешествия

Посылка с похожим на гранату предметом напугала сотрудников аэропорта Москвы

Посылка с похожей на гранату зажигалкой напугала сотрудников Шереметьево
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Посылка с предметом, похожим на гранату, напугала сотрудников московского аэропорта Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в четверг ночью, 12 декабря. Отмечается, что посылка должна была улететь в Сочи. «Чтобы осмотреть подозрительную вещь, на место срочно вызвали специалистов по безопасности и росгвардейцев, — говорится в сообщении. — Почтовое отправление заблокировали, и оставалось только проверить, действительно ли это взрывное устройство».

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В итоге опасным на вид предметом оказалась зажигалка, которая к перевозке не запрещена. Однако работники почты решили перестраховаться и отправили сувенир не воздушным, а наземным транспортом.

Ранее летевший из Таиланда самолет приготовился к экстренной посадке в российском городе из-за подозрительного предмета на борту. Уточняется, что в воздушном судне обнаружили предмет, напоминающий бомбу. К нему был прикреплен пейджер.

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