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16:42, 28 ноября 2024Путешествия

Самолет из Таиланда запросил экстренную посадку в России из-за подозрительного предмета

«112»: самолет из Таиланда готовится к экстренной посадке в Екатеринбурге
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Летевший из Таиланда самолет приготовился к экстренной посадке в российском городе из-за подозрительного предмета на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что в самолете обнаружили предмет, напоминающий бомбу. К нему прикреплен пейджер. Члены экипажа сообщили о находке в экстренные службы.

В настоящее время силовики, врачи и пожарные ожидают борт в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В самолете 263 пассажира, в том числе 127 детей. Не уточняется, куда направлялся самолет изначально.

Ранее пассажир самолета российской авиакомпании S7 заявил, что у него в багаже взрывная смесь из тротила и наркотики. Инцидент произошел во время взлета лайнера, следовавшего из Москвы в Якутск 26 ноября.

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