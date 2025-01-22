Россиянам объяснили причины появления белых пятен на ногтях

Терапевт Портнова: Белые пятна на ногтях могут появиться из-за сахарного диабета

Белые пятна на ногтях могут появиться из-за сахарного диабета и некоторых других проблем со здоровьем, предупредила врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова. Причины их появления она перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Белые пятна на ногтях, также известные в медицине как лейконихия, представляют собой состояние, при котором на ногтевой пластине одного или нескольких пальцев появляются белые участки пигментации, рассказала врач. По ее словам, есть лейконихия истинная и кажущаяся. Первая возникает в зоне росте ногтя, что обусловлено нарушением процесса наполнения ногтевой пластины кератином — белком, который входит в состав кожи и является строительным элементом ногтей и волос. «В 99 процентах случаев причиной этого является микротравма ногтя, полученная, например, при неаккуратно сделанном маникюре или ушибе ногтевой пластины. Среди других возможных причин выделяют генетическую предрасположенность, наличие системного заболевания, допустим, сахарного диабета», — объяснила терапевт.

Истинная лейконихия постепенно сходит по мере роста ногтя, поэтому нет необходимости пытаться удалить ее с помощью полировки пилкой, поскольку это может привести к дополнительной травматизации ногтевой пластины Роксана Портнова врач-терапевт, врач-кардиолог

Кажущаяся лейконихия, по словам Портновой, возникает в ногтевом ложе — слое соединительной ткани, который находится под ногтевой пластиной. Она обусловлена анатомическими особенностями — ​​аномальным расположением сосудов. Это, в свою очередь, приводит к изменению прозрачности ногтевой пластины. В этом случае белые участки не сходят по мере роста ногтя, но временно исчезают при нажатии на ногтевую пластину, отметила врач.

Терапевт добавила, что существует мнение, что появление белых пятен на ногтях может быть вызвано недостатком витаминов и минералов. Однако, по ее словам, в настоящее время исследованиями не выявлено прямой связи между появлением этих образований и дефицитом каких-либо питательных веществ.

Обычно белые пятна на ногтях представляют собой лишь эстетический недостаток, однако при появлении любой пигментации на ногтевых пластинах рекомендуется обратиться на консультацию к врачу-дерматологу, чтобы не пропустить более серьезные состояния, например, белую поверхностную форму онихомикоза — грибка ногтей. Врач проведет диагностику и при необходимости назначит соответствующее лечение Роксана Портнова врач-терапевт, врач-кардиолог

Ранее подолог Анастасия Шмидт назвала неочевидные причины врастания ногтей на ногах. По словам специалистки, это может произойти при гипергидрозе (повышенном потоотделении) — лишняя влага на коже провоцирует развитие бактерий и возникновение инфекции на коже.