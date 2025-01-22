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11:24, 22 января 2025Забота о себе

Россиянам объяснили причины появления белых пятен на ногтях

Терапевт Портнова: Белые пятна на ногтях могут появиться из-за сахарного диабета
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Белые пятна на ногтях могут появиться из-за сахарного диабета и некоторых других проблем со здоровьем, предупредила врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова. Причины их появления она перечислила россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Белые пятна на ногтях, также известные в медицине как лейконихия, представляют собой состояние, при котором на ногтевой пластине одного или нескольких пальцев появляются белые участки пигментации, рассказала врач. По ее словам, есть лейконихия истинная и кажущаяся. Первая возникает в зоне росте ногтя, что обусловлено нарушением процесса наполнения ногтевой пластины кератином — белком, который входит в состав кожи и является строительным элементом ногтей и волос. «В 99 процентах случаев причиной этого является микротравма ногтя, полученная, например, при неаккуратно сделанном маникюре или ушибе ногтевой пластины. Среди других возможных причин выделяют генетическую предрасположенность, наличие системного заболевания, допустим, сахарного диабета», — объяснила терапевт.

Истинная лейконихия постепенно сходит по мере роста ногтя, поэтому нет необходимости пытаться удалить ее с помощью полировки пилкой, поскольку это может привести к дополнительной травматизации ногтевой пластины

Роксана Портноваврач-терапевт, врач-кардиолог

Кажущаяся лейконихия, по словам Портновой, возникает в ногтевом ложе — слое соединительной ткани, который находится под ногтевой пластиной. Она обусловлена анатомическими особенностями — ​​аномальным расположением сосудов. Это, в свою очередь, приводит к изменению прозрачности ногтевой пластины. В этом случае белые участки не сходят по мере роста ногтя, но временно исчезают при нажатии на ногтевую пластину, отметила врач.

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Терапевт добавила, что существует мнение, что появление белых пятен на ногтях может быть вызвано недостатком витаминов и минералов. Однако, по ее словам, в настоящее время исследованиями не выявлено прямой связи между появлением этих образований и дефицитом каких-либо питательных веществ.

Обычно белые пятна на ногтях представляют собой лишь эстетический недостаток, однако при появлении любой пигментации на ногтевых пластинах рекомендуется обратиться на консультацию к врачу-дерматологу, чтобы не пропустить более серьезные состояния, например, белую поверхностную форму онихомикоза — грибка ногтей. Врач проведет диагностику и при необходимости назначит соответствующее лечение

Роксана Портноваврач-терапевт, врач-кардиолог

Ранее подолог Анастасия Шмидт назвала неочевидные причины врастания ногтей на ногах. По словам специалистки, это может произойти при гипергидрозе (повышенном потоотделении) — лишняя влага на коже провоцирует развитие бактерий и возникновение инфекции на коже.

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