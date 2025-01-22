Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:51, 22 января 2025Путешествия

Россиянам разрешили оплачивать одну услугу в Израиле российской картой

Россиянам разрешили оплачивать разрешение на въезд в Израиль российской картой
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Gil Cohen Magen / Shutterstock / Fotodom

Туристам из России разрешили оплачивать разрешение на въезд в Израиль российской картой через визового оператора VFS Global. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтуризма страны.

Оплатить услугу таким способом могут и люди, временно находящиеся в России, которым необходима помощь в подаче заявлений, а также лица, не имеющие международных банковских карт.

В ведомстве указали, что стоимость подачи заявления составляет примерно 700 рублей, сервисный сбор VFS Global обойдется в пять долларов (494 рубля). Оплата принимается как российским пластиком, так и наличными в рублях.

Ранее стало известно, что российская сеть отелей Azimut Hotels откроет две гостиницы в Израиле. Гостиницы появятся в Тель-Авиве и Иерусалиме.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался об инфляции в России

      Блиновскую обязали вернуть банку более полумиллиарда рублей долга

      Куклачев пожаловался на маленькую пенсию

      Грабители прорезали стену в магазине и украли солнечные очки на миллион долларов

      11-месячный ребенок почувствовал недомогание во время перелета в Азии и не выжил

      Психологи подсказали действенный метод борьбы с зимней депрессией

      Со складов в российском городе неизвестные похитили 100 килограммов икры

      Российская полиция задержала за экстремизм призывавшего к сплочению представителя ЛГБТ

      Стилист Лисовец назвал модные челки в 2025 году

      Известный российский актер назвал лучший город

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше