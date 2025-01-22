Россиянам разрешили оплачивать одну услугу в Израиле российской картой

Россиянам разрешили оплачивать разрешение на въезд в Израиль российской картой

Туристам из России разрешили оплачивать разрешение на въезд в Израиль российской картой через визового оператора VFS Global. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минтуризма страны.

Оплатить услугу таким способом могут и люди, временно находящиеся в России, которым необходима помощь в подаче заявлений, а также лица, не имеющие международных банковских карт.

В ведомстве указали, что стоимость подачи заявления составляет примерно 700 рублей, сервисный сбор VFS Global обойдется в пять долларов (494 рубля). Оплата принимается как российским пластиком, так и наличными в рублях.

Ранее стало известно, что российская сеть отелей Azimut Hotels откроет две гостиницы в Израиле. Гостиницы появятся в Тель-Авиве и Иерусалиме.