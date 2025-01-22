Российская сеть отелей откроет гостиницы в Израиле

Российская сеть Azimut Hotels откроет два отеля в Израиле

Российская сеть отелей Azimut Hotels откроет две гостиницы в Израиле, рассказал РБК генеральный директор компании Максим Бродовский.

Отели появятся в Тель-Авиве и Иерусалиме. По словам Бродовского, первая гостиница может начать работу уже к середине 2025 года, но если «позволит геополитическая ситуация». Каждая гостиница будет рассчитана примерно на 120 номеров.

Гендиректор назвал открытие гостиниц в Израиле важным подспорьем для путешественников, паломников, деловых туристов и тех, кто ездит в страну по личным вопросам. При этом о планах появиться в Израиле сообщалось еще два года назад.

Бродовский также сообщил, что на инвестиции в эти гостиницы частично были потрачены деньги, полученные от продажи отелей Azimut Hotels в Европе. Компания ушла с европейского рынка в 2023 году. В 2022 году Azimut Hotels управляла восемью отелями в Германии и Австрии.