Сеть Azimut Hotels уйдет из Европы

Сеть Azimut Hotels бизнесмена Клячина откажется от отелей в Европе

Семь Azimut Hotels российского бизнесмена Александра Клячина уйдет из Европы. Руководство компании приняло решение полностью прекратить бизнес в европейских странах и отказаться от всех отелей в них, сообщает РБК со ссылкой на данные компании Gleden Invest, которая управляет активами Клячина.

Причиной такого решения могли стать российские корни сети и международные санкции. В 2022 году Azimut Hotels управляла восемью отелями в Германии и Австрии, на данный момент их осталось три — в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге. Гостиницы в Берлине, Кельне, Мюнхене и Вене исчезли из списка на официальном сайте, а в сервисе по бронированию отелей Booking.com эти отели сменили названия с Azimut на acom-Hotel.

В пресс-службе Azimut Hotels подтвердили, что компания прекратила договоры управления с частью европейских отелей, однако сеть остается международной. По словам представителя Gleden Invest, в текущем и следующем одах будут открыты две новые гостиницы под ее управлением в Израиле. Также на стадии проработки находятся несколько проектов в странах СНГ и продолжается развитие в России.

В 2022 году Клячин попал в рейтинг российского Forbes «Короли недвижимости», заняв четвертое место. В список вошли владельцы бизнеса, получившие в 2021 году максимальные доходы от операций с коммерческой недвижимостью.