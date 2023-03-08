Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:17, 8 марта 2023Экономика

Сеть Azimut Hotels уйдет из Европы

Сеть Azimut Hotels бизнесмена Клячина откажется от отелей в Европе

Фото: Azimut Hotels

Семь Azimut Hotels российского бизнесмена Александра Клячина уйдет из Европы. Руководство компании приняло решение полностью прекратить бизнес в европейских странах и отказаться от всех отелей в них, сообщает РБК со ссылкой на данные компании Gleden Invest, которая управляет активами Клячина.

Причиной такого решения могли стать российские корни сети и международные санкции. В 2022 году Azimut Hotels управляла восемью отелями в Германии и Австрии, на данный момент их осталось три — в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге. Гостиницы в Берлине, Кельне, Мюнхене и Вене исчезли из списка на официальном сайте, а в сервисе по бронированию отелей Booking.com эти отели сменили названия с Azimut на acom-Hotel.

В пресс-службе Azimut Hotels подтвердили, что компания прекратила договоры управления с частью европейских отелей, однако сеть остается международной. По словам представителя Gleden Invest, в текущем и следующем одах будут открыты две новые гостиницы под ее управлением в Израиле. Также на стадии проработки находятся несколько проектов в странах СНГ и продолжается развитие в России.

В 2022 году Клячин попал в рейтинг российского Forbes «Короли недвижимости», заняв четвертое место. В список вошли владельцы бизнеса, получившие в 2021 году максимальные доходы от операций с коммерческой недвижимостью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Качан
Обсудить
Последние новости
НАТО допустила переход Артемовска под полный контроль России
Путин поразился наличию 13 детей у многодетной россиянки
Винер одной фразой оценила санкции FIG против себя
Российская школьница порезала себе лицо ножом ради внимания сверстников
Трансгендерная москвичка обвинила экс-возлюбленного в жестоком избиении
Сеть Azimut Hotels уйдет из Европы
В США заметили впечатляющую особенность стратегического бомбардировщика B-21
16-летняя российская военкор рассказала Путину о ранении
Генсек НАТО высказался об организаторах диверсии на «Северных потоках»
Энтомолог случайно обнаружил живое насекомое юрского периода в супермаркете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.