Российских миллиардеров «короновали»

Российский Forbes составил рейтинг «Короли недвижимости — 2022», включив в него владельцев бизнеса, получивших в 2021 году максимальные доходы от операций с коммерческой недвижимостью. Доходы от других видов деятельности не учитывались. Рейтинг опубликован на сайте издания в четверг, 27 января.

Возглавили список миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев, которым подконтрольна компания «Киевская площадь». По данным издания, за 2021 год ее доход от аренды составил 1,665 миллиарда долларов. Общая площадь коммерческой недвижимости компании увеличилась до 3,9 миллиона квадратных метров.

Второе место списка досталось группе «Ташир» бизнесмена Самвела Карапетяна. Доход компании от аренды достиг 615 миллионов долларов. Тройку «коронованных» замыкают Михаил и Саит-Салам Гуцериевы (компания «Самфар») с арендным доходом на уровне 510 миллионов долларов.

В топ-10 также попали бизнесмены Александр Клячин (Gleden Invest Group), владельцы групп Ingka Centres (развивает 14 центров под брендом «Мега») и Enka, Валерий Михайлов и Павел Ващенко (Riverstretch Trading & Investments), Араз Агаларов (Crocus Group), Алексей и Юрий Хотины («Комплексные инвестиции») и владельцы Raven Property Group.

Ранее стало известно, что в 2021 году объем инвестиций в коммерческую недвижимость России превысил 390 миллиардов рублей — это рекордно высокое значение. Наибольшая доля вложений — 65 процентов — пришлась на площадки под девелопмент.