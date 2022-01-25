В 2021 году объем инвестиций в коммерческую недвижимость России превысил 390 миллиардов рублей — это рекордно высокое значение, свидетельствуют аналитические материалы, предоставленные «Ленте.ру» международной консалтинговой компанией Knight Frank.

Неизвестные рекордно потратились на недвижимость в России в прошлом году. Как отмечают аналитики, общий объем инвестиций на 52 процента превысил результат 2020-го и на 49 процентов — уровень «допандемийного» 2019-го.

Наибольшая доля инвестиций — 65 процентов — пришлась на площадки под девелопмент. «Сохраняющийся высокий спрос на жилье и активное поглощение доступных для строительства земель <...> создают своеобразный ажиотаж вокруг ликвидных земельных участков, которых становится все меньше», — указывают консультанты.

На объекты складской и логистической недвижимости направлено 14 процентов вложений, на офисы — 13 процентов, на торговые объекты — 6 процентов. Большинство средств были потрачены на недвижимость в Москве (67 процентов), 29 процентов направлено на покупку объектов в Санкт-Петербурге, 4 процента — на объекты в других регионах России.

Доля иностранных инвесторов в недвижимость России снизилась вновь и достигла минимального за время наблюдений уровня в 3 процента, подсчитали специалисты.

Ранее аналитики заявили, что в 2022 году в мире ожидается рекордный объем вложенного в недвижимость трансграничного капитала. Важнейшим направлением для инвестиций станут США, на которые придется около 44,1 миллиарда долларов вложенных средств. Были названы и другие ключевые рынки для покупки недвижимости в 2022-м: это Великобритания (38 миллиардов долларов) и Германия (18,9 миллиарда долларов).