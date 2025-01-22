Россияне массово устремились в одну страну Европы в феврале

Российские туристы массово устремились в Испанию в феврале

Российские туристы массового устремились в Испанию в феврале 2025 года. Об этом говорится в исследовании «Яндекс Путешествий», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что число бронирований в эту страну Европы увеличилось в 16,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост в 13,4 раза показали Китай и Япония, а спрос на Таиланд в последний месяц зимы возрос в 9,8 раза. Также россияне больше заинтересовались поездками в ОАЭ (в 9,4 раза).

Внутри страны стали более востребованы такие регионы, как Крым (в 2,7 раза), Алтай (в 2,6 раза), Краснодарский край (в 2 раза).

Ранее сообщалось, что турпоток россиян на китайский остров Хайнань в 2024 году увеличился более чем в 11 раз. По словам главы Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй, в 2024 году на Хайнане побывали 178,4 тысячи россиян.

