Россияне массово полюбили отдых на китайском курорте

АТОР: Поток россиян на Хайнань в 2024 году увеличился более чем в 11 раз

Турпоток россиян на китайский остров Хайнань в 2024 году увеличился более чем в 11 раз. О том, что россияне массово полюбили отдых на этом азиатском курорте, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам главы Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй, в 2024 году на Хайнане побывали 178,4 тысячи россиян. Для сравнения: в 2023 году на остров приехали только 16 тысяч соотечественников.

Как пишет АТОР, высокому спросу способствовали безвизовый режим, запуск новых прямых рейсов и расширение географии вылетов. Туроператоры считают, что перспективы у этого направления отличные и в конце зимнего сезона ожидают прироста в два-три раза.

Ранее россиянам назвали топ-5 стран для отпуска с детьми у моря. Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» отметили, что на Хайнане температура воздуха с декабря по март около 25 градусов тепла.

