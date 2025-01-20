Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:26, 20 января 2025Путешествия

Россияне массово полюбили отдых на китайском курорте

АТОР: Поток россиян на Хайнань в 2024 году увеличился более чем в 11 раз
Алина Черненко

Фото: Zhao Yingquan / Globallookpress.com

Турпоток россиян на китайский остров Хайнань в 2024 году увеличился более чем в 11 раз. О том, что россияне массово полюбили отдых на этом азиатском курорте, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам главы Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй, в 2024 году на Хайнане побывали 178,4 тысячи россиян. Для сравнения: в 2023 году на остров приехали только 16 тысяч соотечественников.

Материалы по теме:
Китай иногда способен шокировать туристов. К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
Китай иногда способен шокировать туристов.К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
22 декабря 2023
Отдых на Хайнане в 2024 году: что посмотреть и сколько стоит отдых на острове?
Отдых на Хайнане в 2024 году:что посмотреть и сколько стоит отдых на острове?
30 сентября 2024

Как пишет АТОР, высокому спросу способствовали безвизовый режим, запуск новых прямых рейсов и расширение географии вылетов. Туроператоры считают, что перспективы у этого направления отличные и в конце зимнего сезона ожидают прироста в два-три раза.

Ранее россиянам назвали топ-5 стран для отпуска с детьми у моря. Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» отметили, что на Хайнане температура воздуха с декабря по март около 25 градусов тепла.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше